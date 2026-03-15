Puliamo i quartieri volontari in azione al Beato Odorico

I volontari di Puliamo i quartieri sono scesi in azione nel quartiere Beato Odorico, dove hanno raccolto rifiuti e ripulito le strade. L'iniziativa si è svolta con la partecipazione di diverse persone che hanno collaborato per migliorare la zona. L'evento si è svolto nel rispetto delle norme di sicurezza e ha visto coinvolte diverse associazioni locali.

Nuovo appuntamento per i volontari di Puliamo i quartieri, che hanno raccolto i rifiuti nella zona del Beato Odorico. Tra i materiali raccolti figurano 20 bottiglie di vetro, un tablet, due ombrelli, una tazza, molti capi di abbigliamento e il telaio di una bicicletta. Al termine dell’attività, il bilancio complessivo della raccolta è stato di 24,5 kg di rifiuto secco non riciclabile e 10 kg di plastica e metalli, per un totale di oltre 34 kg di rifiuti rimossi dall’ambiente. L’iniziativa dimostra ancora una volta l’impegno dei volontari nel prendersi cura del territorio e nel contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, anche in condizioni meteorologiche non ideali. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Articoli correlati I volontari di Puliamo i quartieri di nuovo in azione: trovato anche un copertone di un'autoNella giornata di sabato 10 gennaio il gruppo si è dato appuntamento alle 9 in piazzetta del Portello. Puliamo i quartieri, volontari in Comina: rimosso un quintale di rifiutiCittadini, Ministri Volontari di Scientology, volontari della parrocchia Beato Odorico e di Ripuliamoci Challenge: da questi era composto il gruppo... Aggiornamenti e notizie su Beato Odorico Discussioni sull' argomento Volontari e scout all'opera per ripulire la zona sud della città; Volontari sfidano la pioggia e ripuliscono il quartiere: raccolti oltre 34 kg di rifiuti. Volontari sfidano la pioggia e ripuliscono il quartiere: raccolti oltre 34 kg di rifiutiVolontari in azione a Pordenone nel quartiere Beato Odorico: raccolti oltre 34 kg di rifiuti durante l’iniziativa Puliamo i Quartieri. nordest24.it Pordenone più pulita grazie ai volontari: recuperati rifiuti e ritrovato anche un portafoglioVolontari e scout ripuliscono la zona sud di Pordenone: raccolti oltre 30 kg di rifiuti durante l’iniziativa Puliamo i quartieri. nordest24.it Volontari in azione a Pordenone nel quartiere Beato Odorico: raccolti oltre 34 kg di rifiuti durante l’iniziativa Puliamo i Quartieri. #Friuli #Pordenone #Cronaca x.com PORDENONE. BIVACCHI NOTTURNI ALLA CHIESA DEL BEATO ODORICO facebook