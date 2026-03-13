Chiamati al voto in 436 tra sindaci e consiglieri comunali sfida tra Lattuca e Pondini per la presidenza della Provincia

Domenica 15 marzo si svolgono le elezioni per il presidente della Provincia di Forlì-Cesena, con 436 amministratori comunali chiamati alle urne. La sfida principale riguarda i candidati Lattuca e Pondini, che si contendono la carica. La consultazione coinvolge sindaci e consiglieri comunali di vari Comuni della provincia. L’esito determinerà la nuova guida dell'ente provinciale.

Due i candidati alla presidenza: Enzo Lattuca, sindaco di Cesena e presidente uscente della Provincia, eletto il 18 dicembre 2021, e Francesca Pondini, sindaca del Comune di Galeata. Il voto domenica 15 marzo Domenica 15 marzo si terranno le elezioni per il rinnovo della carica di presidente della Provincia di Forlì-Cesena. Per la prima volta saranno attivi due seggi elettorali: uno a Forlì, nella sede della Provincia in piazza Morgagni 9, destinato a tutti i Comuni del comprensorio forlivese, e uno a Cesena, nella sede provinciale di viale Bovio 425, per i Comuni delle Unioni Valle del Rubicone-Mare e Valle del Savio. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 8 alle 20. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Articoli correlati

Elezioni in Provincia. Pondini, sindaca di Galeata, sfida il presidente LattucaAlle elezioni del presidente della Provincia di Forlì-Cesena, il centrodestra punta sulla sindaca di Galeata Francesca Pondini.

Portogallo al voto tra tempeste e crisi: sfida tra socialista e estrema destra per la presidenza.Il Portogallo si prepara a scegliere il suo nuovo presidente in un momento di profonda fragilità, segnato da un’ondata di maltempo che ha causato...

Una raccolta di contenuti su Chiamati al voto in 436 tra sindaci e...

Temi più discussi: Amministrative in Sicilia, si terranno il 24 e 25 maggio. Ballottaggi il 7 e 8 giugno; Come votare al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo: guida completa; Domani Pescara torna al voto in 23 sezioni, alle urne 13.956 elettori; Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota.

Il 24 e 25 maggio le elezioni comunali: in provincia di Cuneo diciannove centri chiamati al votoL'eventuale turno di ballottaggio, per quanto riguarda la Granda solo in casi di parità assoluto, il 7 e l'8 giugno ... cuneodice.it

Chiamati al voto 237 mila savonesi: si scelgono anche i sindaci di 40 ComuniSavona – Chiamata alle urne, oggi e domani, per 237 mila savonesi per il rinnovo del Parlamento europeo. Mentre in 40 Comuni si voterà anche per la scelta del sindaco e del consiglio comunale. Week ... ilsecoloxix.it

Il 22 e il 23 marzo 2026 gli italiani saranno chiamati a votare su un referendum costituzionale che riguarda la riforma della giustiziaSei preparato sul quesito Vai al quiz su Lab24: lab24.ilsole24ore.com/referendum-giu… #ReferendumGiustizia2026 # x.com

Il 22 e il 23 marzo 2026 gli italiani saranno chiamati a votare su un referendum costituzionale che riguarda la riforma della giustizia e in particolare la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Sei preparato sul quesito Vai al quiz su L - facebook.com facebook