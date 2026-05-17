La provincia di Avellino si trova senza un candidato ufficiale per la Presidenza, lasciando il centrodestra senza un rappresentante di riferimento. La Lega ha commentato la situazione definendola un’occasione persa per il territorio e per gli amministratori legati all’area politica. La mancanza di una candidatura condivisa mette in evidenza le divisioni interne e il vuoto di leadership in vista delle prossime scadenze elettorali. La vicenda si inserisce in un quadro di incertezza politica a livello locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto “La vicenda relativa alla Presidenza della Provincia di Avellino rappresenta un’occasione mancata per il territorio e per gli amministratori che si riconoscono nell’area del centrodestra”. Lo afferma il commissario provinciale della Lega, Luigi B arone, commentando le ultime evoluzioni politiche in vista del voto provinciale per la Presidenza che vede in campo solo Rizieri Buonopane ( Pd) e Fausto Picone (Italia Viva) “Nonostante il nostro invito ad aprire un tavolo di coalizione — continua Barone — il centrodestra, pur potendo contare su due parlamentari, due consiglieri regionali e tre consiglieri provinciali, non è riuscito ad esprimere una candidatura autorevole e condivisa per la guida dell’ente provinciale”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Provincia, centodestra senza candidato. “Lega”: occasione persa

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