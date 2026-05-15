Nuovi ospedali e case di comunità a Bari e provincia | Troppe criticità non diventino occasione persa

Da baritoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bari e nella provincia si segnalano diverse criticità nella costruzione di nuovi ospedali e case di comunità. I lavori stanno accumulando ritardi rispetto alle scadenze previste e si registrano difficoltà nel trovare personale qualificato per le strutture. Questi problemi si aggiungono a una serie di ostacoli emersi durante le fasi di sviluppo dei progetti, facendo temere che le iniziative possano non raggiungere gli obiettivi previsti.

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"Troppe criticità" legate alla realizzazione di case e ospedali di comunità sul territorio barese, dai "ritardi sul cronoprogramma" alle "difficoltà nel reclutamento" del personale. A segnalarle è il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Tommaso Scatigna, che annuncia di aver chiesto, a. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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