Nuovi ospedali e case di comunità a Bari e provincia | Troppe criticità non diventino occasione persa

A Bari e nella provincia si segnalano diverse criticità nella costruzione di nuovi ospedali e case di comunità. I lavori stanno accumulando ritardi rispetto alle scadenze previste e si registrano difficoltà nel trovare personale qualificato per le strutture. Questi problemi si aggiungono a una serie di ostacoli emersi durante le fasi di sviluppo dei progetti, facendo temere che le iniziative possano non raggiungere gli obiettivi previsti.

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