Le recenti decisioni hanno escluso le discipline di ciclocross e corsa campestre dal programma delle prossime Olimpiadi Invernali. Questa scelta ha suscitato discussioni sulle possibili ripercussioni per l’Italia e le nazioni africane, che in passato hanno partecipato a queste competizioni. La rimozione di queste discipline riduce le opzioni per gli atleti che avevano l’opportunità di competere in eventi di resistenza durante i giochi.

Ciclocross e corsa campestre non saranno inserite nel programma delle Olimpiadi Invernali: la decisione ufficiale verrà comunicata soltanto nelle prossime settimane, ma la fuga di notizie emersa nelle ultime ore lascia ormai pochi dubbi sul fatto che questi sport non meriteranno la ribalta a cinque cerchi in occasione dell’edizione che si disputerà nel 2030 sulle Alpi Francesi. Kirsty Coventry, Presidente del CIO, avrebbe infatti lasciato intendere che non ci sarà spazio per quelle discipline “ estive o che si praticano tutto l’anno, avremo solo sport di neve e ghiaccio “. Si è fatto capire che ci sarà la possibilità di allargarsi, ma che “non si può semplicemente continuare a diventare sempre più grandi” (magari la combinata nordica femminile).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Olimpiadi Invernali senza corsa campestre: un’occasione persa? Le conseguenze per l’Italia e il panorama africano

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