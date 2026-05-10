Virtus prova di forza contro Varese | l' Olidata blinda il primato e vola verso i playoff

La Virtus Olidata Bologna ha vinto l'ultima partita casalinga prima dei playoff, battendo Varese con un punteggio di 104-85. La squadra ha mantenuto il primo posto in classifica e si prepara per le prossime sfide con una vittoria netta. La partita si è svolta senza particolari intoppi, con la Virtus che ha preso il controllo fin dai primi quarti.

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Una marcia trionfale che non conosce soste. La Virtus Olidata Bologna conferma il suo status di schiacciasassi e, nell’ultimo impegno casalingo prima della post-season, supera agevolmente l’Openjobmetis Varese con un netto 104-85. Una vittoria che puntella ulteriormente un record già.🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Varese sfida la Virtus Bologna: in palio il pass per i playoff? Punti chiave Come potrà Varese superare la difesa bolognese senza Matt Morgan? Chi sarà il giocatore chiave per contrastare la regia di Vildoza?... Varese alla prova di Udine. Playoff ancora possibiliDopo la sosta per Coppa Italia e Nazionali torna la LBA, con in campo nel pomeriggio la Pallacanestro Varese e la Vanoli Cremona. Argomenti più discussi: La Virtus è regina della regular season. Jakovljevic blinda il primo posto a Sassari; Achille Polonara eroe del basket, il saluto della Virtus dopo il ritiro: In bocca al lupo guerriero; BM ON SERIE B/ Quarti di Finale - Gara 1: Non c'è storia al PalaTiziano, la Virtus Roma 1960 schianta Omegna (94-71) - di Valerio Laurenti; La Virtus vince a Sassari: i sardi retrocedono e i bolognesi guidano la classifica con quattro punti di vantaggio.