Animazione la nuova sfida di Pera Toons | Prova a non ridere!

Firenze, 21 aprile 2026 – Pera Toons ha annunciato il lancio di una nuova serie di animazione intitolata “Prova a non ridere!”. L’operazione punta a coinvolgere il pubblico in una sfida di comicità, con episodi brevi e scene divertenti. La produzione mira a offrire un intrattenimento leggero e immediato, destinato a diventare un punto di riferimento per gli appassionati di questo genere.

Firenze, 21 aprile 2026 – L’annuncio renderà sicuramente felice il vasto pubblico degli appassionati che ridono alle sue battute, si divertono con le sue freddure e con i giochi di parole: dal 18 maggio sbarca in tv la serie animata di Pera Toons, prodotta dalla casa editrice Tunué in collaborazione con Rai Kids. appuntamento su Rai Gulp e Rai Kids. Il titolo racchiude una simpatica sfida con i suoi lettori (bambini, ma anche adulti): “Prova a non ridere”. E’ un’altra tappa della missione (“far ridere e unire le famiglie, piacere ai nonni, ai genitori, fino ai figli più piccoli") dell’aretino Alessandro Perugini, in arte Pera Toons. https:www.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Animazione, la nuova sfida di Pera Toons: “Prova a non ridere!” Raffica di battute! Prova a non ridere se ci riesci! Notizie correlate Festival del libro: ecco Doggodaily e Pera ToonsArezzo, 7 marzo 2026 – Entra nel vivo il festival del Libro per i ragazzi di Bibbiena con tanti appuntamenti durante il fine settimana. Festival del libro per ragazzi. Gran finale con Pera Toons. Lungo weekend di eventiGran finale domenica del festival del libro per ragazzi con Pera Toons, non a caso uno degli autori più amati dalle nuove generazioni.