Terza categoria - Gironi A e B | risultati gol e classifiche Non cambiano i vertici dopo la ventitreesima giornata

Nella ventitreesima giornata di terza categoria, i risultati nei gironi A e B sono rimasti invariati ai vertici. Nel girone A, San Vito ha battuto Coreglia 2-0 con una doppietta di Zani, mentre Barga ha superato Sporting Vagli 2-0. Le classifiche non hanno subito variazioni e i gol sono stati segnati da giocatori diversi. La competizione continua senza modifiche nelle prime posizioni.