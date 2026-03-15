Terza categoria - Gironi A e B | risultati gol e classifiche Non cambiano i vertici dopo la ventitreesima giornata
Nella ventitreesima giornata di terza categoria, i risultati nei gironi A e B sono rimasti invariati ai vertici. Nel girone A, San Vito ha battuto Coreglia 2-0 con una doppietta di Zani, mentre Barga ha superato Sporting Vagli 2-0. Le classifiche non hanno subito variazioni e i gol sono stati segnati da giocatori diversi. La competizione continua senza modifiche nelle prime posizioni.
Girone "A": San Vito - Coreglia 2-0 (doppietta di Zani), Barga - Sporting Vagli 2-0 (doppietta di Brucciani), Calcistica Popolare Trebesto - Giesse Barga 3-3 (Consani, Nikolli, Balducci, Simonini, doppietta di Lazzari), Casciana Poggio - Ligacutiglianese 2- 0 (Pellegrinetti, Fantoni), Farneta - Atletico Peñarol 1-2 (Marchi, autogol, Santi), Morianese - Spianate 2-1 (Roberti, Lopresto, Ortu), Villetta - Lammari 3-0 (Mariani, doppietta di Bravi); posticipo: Badia Pozzeveri - Pescaglia domani sera alle ore 21. Classifica: Sanvito, Morianese 51; Calcistica Popolare Trebesto 43; Barga, Villetta 40; Atletico Peñarol, Spianate 38; Lammari 35; Casciana Poggio 33; Giesse Barga 31; Pescaglia* 28; Coreglia 26; Badia Pozzeveri* 25; Ligacutiglianee 13 Farneta 11; Sporting Vagli 8. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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