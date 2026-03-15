Ieri sono stati disputati cinque anticipi nei campionati dilettanti della regione, con only le squadre di Seconda e Terza categoria in campo. A Ciano si è giocato un match tra Vetto e Real Casina, con il Vetto che ha resistito solo 12 minuti. La Plaza ha segnato nove gol contro il Real Casina nel corso della partita.

Cinque anticipi ieri delle reggiane nei dilettanti: sono scese in campo solo la Seconda e la Terza categoria. Un punto a testa per Barcaccia (27 punti) e Vetto (37). I gialloverdi appenninici sono a ridosso del podio, mentre i matildici si portano a +6 momentaneamente sui playout. I gol: al 30’ la giovane punta Franchi per il Vetto, e pari al 42’ di Pioli per la Barcaccia. Scendiamo in Terza categoria, dove c’è una valanga di gol nel girone A: ben 15 in sole due partite. Spicca un ampissimo successo della Plaza (36): un 9-0 sul fanalino di coda Real Casina Under 21 (4). Una vera e propria collezione del gol per i ragazzi di Montecchio: gironata di gloria per molti, con le doppiette di Casini, Busanelli, e Renzi, e arrotondano il significato le gioie singole di Chiari, Einar Lusetti e Chiesa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - GLI ANTICIPI: SECONDA E TERZA CATEGORIA. A Ciano l’illusione del Vetto dura solo 12’. Tiro al bersaglio della Plaza sul Real Casina: 9-0

Articoli correlati

Leggi anche: Gli anticipi. Prima categoria, subito big match. Il Real fa l’esame all’Acqualagna

Solo cinque anticipi. C’è Barcaccia-VettoSoltanto cinque anticipi oggi che riguardano le reggiane dei dilettanti: nessun di Eccellenza, Promozione o Prima categoria.

Tutto quello che riguarda Real Casina

Temi più discussi: Anticipi del sabato, le partite di oggi 14 marzo 2026 LIVE. I risultati in tempo reale; Solo cinque anticipi. C’è Barcaccia-Vetto; Solo cinque anticipi. C’è Barcaccia-Vetto; Il big match è a Castelnovo Monti. L’Atletic vuole l’aggancio in vetta.

GLI ANTICIPI: SECONDA E TERZA CATEGORIA. A Ciano l’illusione del Vetto dura solo 12’. Tiro al bersaglio della Plaza sul Real Casina: 9-0Cinque anticipi ieri delle reggiane nei dilettanti: sono scese in campo solo la Seconda e la Terza categoria. Un punto a testa per Barcaccia (27 punti) e Vetto (37). I gialloverdi appenninici sono a r ... sport.quotidiano.net

Solo cinque anticipi. C’è Barcaccia-VettoCalcio dilettanti L’Under 21 del Montecchio riceve lo Sporting Tre Croci. Sfida tutta appenninica a Ligonchio, dove gli Amici di Davide sfidano il Felina. ilrestodelcarlino.it

Sapevate chi aveva collaborato alla progettazione della Real Casina alla Cinese nel parco della Favorita di Palermo facebook