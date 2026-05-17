Prosciuttaio riaperto lo storico locale di viale Italia dopo la ristrutturazione | Pronti ad accogliere i clienti
Il Prosciuttaio di viale Italia ha riaperto venerdì 15 maggio dopo un intervento di ristrutturazione. Le saracinesche sono state sollevate, segnando il ritorno di un locale conosciuto nella zona. La gestione è cambiata, ma l’attività principale rimane invariata: preparare i panini che nel tempo hanno riscosso popolarità tra i clienti. La riapertura ha visto la presenza di alcuni operatori e clienti che hanno osservato le novità apportate. Il locale si presenta con un aspetto rinnovato, pronto ad accogliere nuovamente i visitatori.
Le saracinesche si sono rialzate e, con loro, anche un piccolo pezzo di storia livornese. Il Prosciuttaio di viale Italia ha riaperto nel pomeriggio di venerdì 15 maggio con una nuova gestione, ma con la stessa ‘missione’ di sempre: continuare a preparare quei panini che per anni hanno. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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