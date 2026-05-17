Prosciuttaio riaperto lo storico locale di viale Italia dopo la ristrutturazione | Pronti ad accogliere i clienti

Il Prosciuttaio di viale Italia ha riaperto venerdì 15 maggio dopo un intervento di ristrutturazione. Le saracinesche sono state sollevate, segnando il ritorno di un locale conosciuto nella zona. La gestione è cambiata, ma l’attività principale rimane invariata: preparare i panini che nel tempo hanno riscosso popolarità tra i clienti. La riapertura ha visto la presenza di alcuni operatori e clienti che hanno osservato le novità apportate. Il locale si presenta con un aspetto rinnovato, pronto ad accogliere nuovamente i visitatori.

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