Gazzola riaperto l' ufficio postale dopo la ristrutturazione

L'ufficio postale di Gazzola ha riaperto al pubblico dopo aver terminato i lavori di ristrutturazione. Gli interventi sono stati realizzati seguendo le linee guida della tipologia Polis. La riapertura permette di riprendere le normali attività di servizio per i cittadini della zona. La struttura è stata aggiornata e messa in sicurezza, consentendo di riprendere le operazioni quotidiane.

L’ufficio postale di Gazzola riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis. Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Roma, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Riaperto dopo i lavori l'ufficio postale di Santa Teresa di SpoltoreRiapre al pubblico l’ufficio postale di Santa Teresa di Spoltore (via Gran Sasso) dopo i lavori di manutenzione. Leggi anche: A Caltignaga ha riaperto l'ufficio postale