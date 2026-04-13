Domenica si disputa la partita tra Levante e Getafe, penultima giornata della Liga. La sfida si svolge in un momento in cui il Getafe si trova in una posizione favorevole per avvicinarsi all’obiettivo europeo. La gara sarà trasmessa in diretta e le formazioni sono state già annunciate. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica.

Levante-Getafe è una gara della trentunesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Per il Getafe si profila un finale di stagione incredibilmente interessante. La squadra ospite, che nelle ultime cinque partite ha vinto quattro volte, si ritrova a pochi punti dalla zona Europa. E una vittoria sul campo del Levante, una squadra in piena lotta per la retrocessione, aprirebbe scenari davvero impronosticabili fino a poco tempo fa. (AnsaFoto) – Ilveggente.it C’è da dire che il Levante possibilità di salvarsi ne ha poche ad oggi. Sono sei i punti di distacco dalla salvezza ma ci sono delle squadre che hanno maggiori qualità rispetto a quella che gioca in casa.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Levante-Getafe: l’Europa è vicina

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