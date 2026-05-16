Domenica 17 maggio 2026 alle ore 19:00 si disputerà la partita tra Elche e Getafe, due squadre che si affronteranno nella penultima giornata di Liga. Gli spagnoli, già impegnati in una lotta per evitare la retrocessione, ospiteranno gli Azulones, che cercano punti per consolidare la propria posizione in classifica. La sfida si svolgerà allo stadio di casa dell’Elche, con entrambe le formazioni determinate a ottenere il risultato favorevole. Le formazioni e le quote verranno annunciate prima del calcio d’inizio.

La penultima giornata di Liga offre un programma fatto di tante sfide appassionanti: una di queste è quella che metterà di fronte l’Elche e il Getafe, in lotta per obiettivi molto diversi ma animati entrambi da grandi motivazioni. I valenciani hanno 39 punti, al pari di Maiorca e Levante e sono reduci dalla sconfitta di Siviglia. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Elche-Getafe (domenica 17 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. I valenciani ospitano gli Azulones

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