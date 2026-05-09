Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Francisco Cerundolo Roma 10-05-2026

Domenica pomeriggio, a partire dalle 15:00 circa, si disputerà il match tra Lorenzo Musetti e Francisco Cerundolo negli Internazionali d’Italia. La partita rappresenta uno dei confronti validi per l’ingresso nella seconda settimana del torneo. La sfida si svolge sui campi di Roma e il risultato sarà determinante per l’andamento del torneo maschile. Le quote e i pronostici sono stati già pubblicati e sono disponibili online.

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Lorenzo Musetti e Francisco Cerundolo si giocheranno l’accesso alla seconda settimana degli Internazionali d’Italia nel pomeriggio di domenica, comunque non prima delle ore 15:00, ma in genere si va oltre. Il carrarino è in crescita però secondo noi non è ancora tornato al top, ma di questo parleremo in sede di pronostico, qui ci limitiamo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Francisco Cerundolo, Roma 10-05-2026 ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Giovanni Mpetshi Perricard, Roma 08-05-2026Lorenzo Musetti e Giovanni Mpetshi Perricard chiuderanno il programma sul campo centrale a partire da non prima delle ore 20:30. Pronostico e quote Francisco Cerundolo – Daniil Medvedev, Miami 23-03-2026Francisco Cerundolo e Daniil Medvedev apriranno il programma dello “Stadium”, il campo centrale di Miami, quando in Italia saranno le 17:30. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Giovanni Mpetshi Perricard, Roma 08-05-2026; Pronostico Lorenzo Musetti - Giovanni Mpetshi Perricard con quote del match di roma 08-05-26; Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Giovanni Mpetshi Perricard Roma 08-05-2026; Internazionali d’Italia 2026 2T: Musetti Mpetshi Perricard pronostico e dove vederla. Pronostico Lorenzo Musetti-Jiri Lehecka: analisi, quote, guida tv e scommesse Tennis ATP Madrid del 28-04-2026Pronostico Musetti-Lehecka 28 aprile 2026. Analisi, quote, statistiche, guida tv e scommesse tennis, ATP Master 1000 di Madrid. betitaliaweb.it Lorenzo Musetti: Sinner è l’unico favorito. Voglio pensare un match alla voltaSi è aperto nel migliore dei modi il percorso di Lorenzo Musetti agli Internazionali d'Italia 2026. Il numero otto del seeding ha regolato nella serata di ... oasport.it 50 Lorenzo Musetti è diventato il quarto italiano a raggiungere le 50 vittorie a livello Masters 1000 dopo Jannik Sinner, Fabio Fognini e Andreas Seppi #IBI26 x.com ATP Roma 1000 R1: Ignacio Buse batte Lorenzo Sonego 6-3, 6-3 reddit