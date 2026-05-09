Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Francisco Cerundolo Roma 10-05-2026
Domenica pomeriggio, a partire dalle 15:00 circa, si disputerà il match tra Lorenzo Musetti e Francisco Cerundolo negli Internazionali d’Italia. La partita rappresenta uno dei confronti validi per l’ingresso nella seconda settimana del torneo. La sfida si svolge sui campi di Roma e il risultato sarà determinante per l’andamento del torneo maschile. Le quote e i pronostici sono stati già pubblicati e sono disponibili online.
Lorenzo Musetti e Francisco Cerundolo si giocheranno l’accesso alla seconda settimana degli Internazionali d’Italia nel pomeriggio di domenica, comunque non prima delle ore 15:00, ma in genere si va oltre. Il carrarino è in crescita però secondo noi non è ancora tornato al top, ma di questo parleremo in sede di pronostico, qui ci limitiamo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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