Alle ore 20:00 circa, si svolgerà a Madrid un incontro tra Rafael Jodar e Alex De Minaur, uno dei più attesi della giornata. Il match segue la conclusione del confronto tra Sinner e Bonzi, previsto prima delle 20:00. Le quote e i pronostici sono stati pubblicati in vista di questa partita, che si svolgerà sullo stesso campo.

Rafael Jodar e Alex De Minaur daranno vita ad uno dei match più attesi della giornata che inzierà non prima delle ore 20:00, dopo la fine del match tra Sinner e Bonzi, che comunque dovrebbe terminare molto prima. Lo spagnolo ha rimontato da un set di svantaggio e contro Jesper de Jong trascinando il pubblico. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Rafael Jodar – Alex De Minaur, Madrid 24-04-2026

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