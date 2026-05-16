Athletic Bilbao-Celta Vigo domenica 17 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Ultima casalinga dell’anno per i Leones

Domenica 17 maggio 2026 alle 19:00 si confronteranno Athletic Bilbao e Celta Vigo. Questa sarà l'ultima partita casalinga della stagione per i Leones. Il Celta Vigo, che aveva ambizioni di avvicinarsi al Betis, ha subito una sconfitta casalinga contro il Levante nel turno infrasettimanale, un risultato che complica la corsa al sesto posto, ora a rischio con il Getafe a soli due punti di distanza. Le formazioni e le quote delle scommesse sono già disponibili.

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