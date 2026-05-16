Athletic Bilbao-Celta Vigo domenica 17 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Ultima casalinga dell’anno per i Leones
Domenica 17 maggio 2026 alle 19:00 si confronteranno Athletic Bilbao e Celta Vigo. Questa sarà l'ultima partita casalinga della stagione per i Leones. Il Celta Vigo, che aveva ambizioni di avvicinarsi al Betis, ha subito una sconfitta casalinga contro il Levante nel turno infrasettimanale, un risultato che complica la corsa al sesto posto, ora a rischio con il Getafe a soli due punti di distanza. Le formazioni e le quote delle scommesse sono già disponibili.
I sogni del Celta Vigo di inseguire il Betis si sono definitivamente infranti nel turno infrasettimanale, visto che i galiziani hanno perso in casa col Levante; un risultato inaspettato e pesante, che ora rimette in discussione anche il sesto posto, visto che il Getafe dista soltanto due punti. L’ultima trasferta stagionale sarà in casa dell’Athletic. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
CELTA VIGO vs ATHLETIC BILBAO Live | La Liga 2025 | 14 December 2025 | Simulation PES 2021 Gameplay
Sullo stesso argomento
Athletic Bilbao-Villarreal (domenica 12 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Leones tornano a ruggire?Siamo alla giornata numero 31 di Liga e ormai l’Athletic Bilbao è rassegnato alla mediocrità di questa stagione: 38 punti in classifica sono davvero...
Athletic Bilbao-Osasuna (martedì 21 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Moderata fiducia ai LeonesLa mediocre stagione dell’Athletic Bilbao è certificata dal fatto che i baschi, nel tratto finale di stagione, non si giocheranno praticamente...
Espanyol 2-0 Athletic Bilbao - Kike Garcia 90'+2' reddit
Mercato in Liga Secondo le principali fonti di calciomercato, tra cui Fabrizio Romano e Diario AS, l'operazione è conclusa: il prossimo allenatore dell'Athletic Bilbao sarà Edin Terzi?. facebook
Athletic Club vs. Celta de Vigo, por la Liga de España 2025: día, hora y cómo seguir onlineAthletic Club y Celta de Vigo se enfrentan este domingo desde las 14.00h en el estadio San Mamés, por la fecha 37 de la Liga de España 2025. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadística ... lanacion.com.ar
Athletic Bilbao - RC Celta de Vigo | Pronóstico y cuotas 17.05.2026Último partido en La Liga: Athletic perdió 2-0 ante Espanyol el 13 de mayo de 2026; Celta cayó 2-3 frente a Levante el 12 de mayo de 2026. Ambos equipos, por tanto, vienen de derrotas recientes en la ... as.com