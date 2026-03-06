Pronostico Athletic Bilbao-Barcellona | una forza enorme

Sabato si disputerà la partita tra Athletic Bilbao e Barcellona, valida per la ventottesima giornata della Liga. La sfida si svolge allo stadio di Bilbao e vedrà affrontarsi due delle squadre più rappresentative del campionato spagnolo. L’incontro sarà seguito da appassionati e media, con entrambi i team determinati a ottenere i tre punti. La partita inizierà alle ore 16:15.

Athletic Bilbao-Barcellona d è una gara della ventisettesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Difendere i quattro punti di vantaggio sul Real Madrid in un momento in cui le partire hanno un peso specifico enorme e, in un momento in cui torna la Champions League. Il Barcellona sa che questo è il momento di alzare il livello di guardia, anche perché il Real Madrid non sta benissimo. Si potrebbe sfruttare la situazione, per allungare. Ma non sarà semplice contro il Bilbao. C’è da dire che i baschi non se la passano nemmeno benissimo. Hanno cinque punti di distacco rispetto alla zona Europa e hanno pure poche possibilità di rientrare. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

