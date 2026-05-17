Proclamata un’agitazione sindacale nazionale | i riflessi sulle attività locali del Gruppo Hera

Un’agitazione sindacale a livello nazionale è stata proclamata per lunedì 18 maggio da un'organizzazione non confederale. Il Gruppo Hera ha comunicato che, a causa dello sciopero, potrebbero verificarsi disservizi nelle attività gestite, coinvolgendo tutti i servizi sotto la sua responsabilità. La sospensione delle attività potrebbe influenzare le operazioni quotidiane in diverse aree, senza però specificare quali servizi saranno più interessati o l'entità dei possibili disagi.

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