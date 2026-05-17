Proclamata un’agitazione sindacale nazionale | i riflessi sulle attività locali del Gruppo Hera
Un’agitazione sindacale a livello nazionale è stata proclamata per lunedì 18 maggio da un'organizzazione non confederale. Il Gruppo Hera ha comunicato che, a causa dello sciopero, potrebbero verificarsi disservizi nelle attività gestite, coinvolgendo tutti i servizi sotto la sua responsabilità. La sospensione delle attività potrebbe influenzare le operazioni quotidiane in diverse aree, senza però specificare quali servizi saranno più interessati o l'entità dei possibili disagi.
Il Gruppo Hera informa che, in seguito a uno sciopero nazionale proclamato per l’intera giornata di lunedì 18 maggio da un’organizzazione sindacale non confederale, potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di tutti i servizi gestiti. La multiutility ricorda che saranno garantite le. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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