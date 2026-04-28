Nuovo sciopero dei trasporti a Napoli e in provincia | proclamata agitazione di 24 ore

A Napoli e nella provincia si tiene un nuovo sciopero dei trasporti di 24 ore. L’organizzazione sindacale Orsa Autoferro Tpl ha annunciato la proclamazione dell'agitazione, coinvolgendo il personale di Eav. La protesta si svolge senza indicazioni di orari specifici e riguarda il settore dei trasporti pubblici locali. La mobilitazione interessa le linee gestite dall’azienda e potrebbe influire sulla mobilità dei passeggeri durante la giornata.

Nuovo sciopero dei trasporti a Napoli e provincia. L'organizzazione sindacale Orsa Autoferro Tpl ha proclamato un'agitazione di 24 ore del personale Eav. L'astensione dal lavoro durerà dalle 19.31 di sabato 9 maggio 2026 fino alle 19.30 di domenica 10 maggio. Durante l’orario di sciopero.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Sciopero dei trasporti: i treni si fermano per 24 ore nel week endFine settimana complicato sul fronte dei trasporti; inizia infatti oggi una tre giorni di scioperi che interesserà prima il comparto aereo poi quello... Frosinone, sciopero dei trasporti: i treni si fermano per 24 ore nel weekendI lavoratori incrociano le braccia dalle 21 di venerdì 27 alla stessa ora di sabato 28 febbraio. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Confermato lo sciopero dei mezzi Atm a Milano: gli orari di metro, bus e tram e le fasce garantite; Bus a rischio a Novara: proclamato un nuovo sciopero di 24 ore a maggio; Sciopero autotrasportatori, Longo: Stop sospeso dopo investimento camionista; Sciopero dei trasporti aprile 2026: calendario e orari città per città. Sciopero trasporti venerdì 24 aprile 2026: stop di ATM | Si fermano anche a Como e Monza: gli orariNella giornata di venerdì 24 aprile 2026 ci sarà uno sciopero dei trasporti, i mezzi pubblici di Atm. Attenzione anche a Como e Monza ... ilsussidiario.net Sciopero mezzi di trasporto pubblici 24 aprile 2026 | Stop ATM Milano, Net Monza e funicolare ComoPer la giornata di venerdì prossimo, 24 aprile 2026, è previsto uno stop dei mezzi pubblici: da Milano a Como, ecco i dettagli ... ilsussidiario.net Tensioni sullo sciopero AMCA: la UILTRASPORTI attacca il liquidatore: Nuovo scontro sul cantiere di igiene ambientale e sulla gestione della vertenza che riguarda la società A.M.Ca. S.r.l. in liquidazione. La UILTRASPORTI Campania interviene con un comu - facebook.com facebook +++ Interrompo lo sciopero per segnalare un nuovo attacco in #Libano +++ È stato distrutto da #Israele il ponte di Qasmye. L’ultimo rimasto parzialmente in piedi nel sud, che ora rimane isolato, compresa @UNIFIL_ Eravamo stati lì pochi giorni fa sotto il tiro isr x.com