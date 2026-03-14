La Cgil proclama lo stato di agitazione dei lavoratori impiegati nell’appalto Hera del ' servizio clienti'

La Filcams Cgil Rimini ha dichiarato lo stato di agitazione per circa 80 lavoratori impiegati nell’appalto Hera del servizio clienti a Rimini. La decisione riguarda i dipendenti di Target Sinergie, che fanno parte della rappresentanza sindacale aziendale. La protesta è stata avviata per esprimere il disappunto dei lavoratori riguardo a questioni legate alle condizioni di lavoro e alle modalità di gestione del servizio.

"Le modifiche unilateralmente prospettate dall’azienda, in particolare in materia di revisione di alcune indennità, risultano in aperto contrasto con quanto concordato nel percorso negoziale" Filcams Cgil Rimini, insieme alla sua rappresentanza sindacale aziendale ha aperto lo stato di agitazione per i circa 80 lavoratori Target Sinergie impiegati nell’appalto Hera del ‘servizio clienti’ di Rimini. “La decisione - spiega una nota della Cgil - si è resa necessaria a fronte del mancato raggiungimento di un accordo su elementi fondamentali della retribuzione e dell’organizzazione del lavoro. Tali punti costituivano per le lavoratrici e i lavoratori una soglia minima di equilibrio per garantire continuità organizzativa e stabilità delle condizioni di lavoro nella fase di transizione legata all’evoluzione della commessa. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Articoli correlati

Sanità a Taranto, FP CGIL proclama lo stato di agitazione del personale ASLTarantini Time QuotidianoLa Funzione Pubblica CGIL ha proclamato lo stato di agitazione del personale dell’ASL di Taranto denunciando una situazione...

La Cgil apre lo stato di agitazione dei lavoratori dell'Unione Rubicone e Mare: "Problemi endemici""Da parte dell’Unione c’è stata una strategia dilatoria, fanno sapere dal sindacato, tanto che alla richiesta di incontro del 17 settembre 2025, si è...

Contenuti utili per approfondire La Cgil proclama lo stato di agitazione...

Cgil proclama lo sciopero il 12 dicembre. L'ironia del governo, Salvini: Perché di venerdì?Si riaccende la tensione tra la Cgil e il governo: il sindacato di Corso Italia ha proclamato lo sciopero generale per venerdì 12 dicembre per chiedere di modificare i contenuti della manovra. Alla ... rainews.it

Disagi nei trasporti e nelle scuole per lo sciopero della CgilDisagi per chi si sposta con lo sciopero generale proclamato dalla Cgil contro la manovra di Bilancio. Al termine delle fasce di garanzia della mattina risultano chiuse la M3 a Milano e la linea 1 ... ansa.it