Una donna ha denunciato il proprio figlio, un uomo di 28 anni, accusandolo di violenze. I Carabinieri hanno arrestato il giovane dopo aver ricostruito che si era presentato sul luogo di lavoro della madre chiedendo del denaro. La donna, visibilmente provata, ha riferito di aver subito atteggiamenti aggressivi da parte del figlio durante l’episodio. Le forze dell’ordine hanno preso in custodia l’uomo, che ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane avrebbe raggiunto la madre sul posto di lavoro per ottenere denaro. La donna ha raccontato episodi di minacce, violenze e richieste continue.. A Procida i Carabinieri hanno arrestato un 28enne accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. A denunciare è stata la madre, una donna di 48 anni, ormai stremata da una situazione familiare diventata insostenibile. Secondo quanto riferito dai Carabinieri mediante nota stampa, tutto sarebbe iniziato dopo l’ennesima richiesta di denaro da parte del giovane. La sera precedente il 28enne avrebbe insistito con la madre per ottenere soldi. La donna, stanca di alimentare una situazione che da tempo avrebbe compromesso la serenità familiare, avrebbe deciso di dire no. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Procida, madre stremata dalle violenze denuncia il figlio: 28enne arrestato dai Carabinieri

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