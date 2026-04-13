Violenze e minacce alla madre da anni | uomo arrestato dai carabinieri

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito la madre. Durante le indagini, è emerso che le violenze e le minacce erano proseguite per diversi anni. L’arresto è stato eseguito in seguito alle segnalazioni e alle testimonianze raccolte nel corso delle indagini. La donna aveva già riferito di episodi di violenza ripetuti nel tempo.