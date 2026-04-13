Violenze e minacce alla madre da anni | uomo arrestato dai carabinieri
Un uomo è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito la madre. Durante le indagini, è emerso che le violenze e le minacce erano proseguite per diversi anni. L’arresto è stato eseguito in seguito alle segnalazioni e alle testimonianze raccolte nel corso delle indagini. La donna aveva già riferito di episodi di violenza ripetuti nel tempo.
Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito la madre e i carabinieri scoprono che violenze e minacce andavano avanti da anni.Un’escalation di violenze domestiche durata anni, culminata nell’ennesimo episodio di aggressione e minacce di morte. Nella giornata di ieri, 12 aprile 2026, i.🔗 Leggi su Casertanews.it
Firenze: arrestato uomo di 38 anni per violenze e minacce alla exFIRENZE – È stato arrestato dai carabinieri un 38enne, italiano, per una violenta lite all’interno di una struttura ricettiva del centro cittadino.
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