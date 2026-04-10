Una donna ha denunciato di essere stata ricattata e picchiata dal proprio figlio, con le violenze durate diversi anni. Nella stessa giornata, la Polizia di Stato di Arezzo ha effettuato due interventi distinti legati a casi di violenza domestica e maltrattamenti in famiglia. Entrambi gli interventi si sono conclusi con l’intervento dell’autorità giudiziaria. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla presenza di episodi di violenza all’interno di contesti familiari.

Arezzo, 10 aprile 2026 – Due interventi distinti, eseguiti dalla Polizia di Stato di Arezzo nella stessa giornata, riaccendono i riflettori su due vicende di violenza domestica e maltrattamenti in famiglia che si sono protratte nel tempo fino all’intervento dell’autorità giudiziaria. Primo caso: Allontanamento di un quarantenne aretino. Nel primo caso, un quarantenne aretino è stato raggiunto da un’ordinanza di allontanamento urgente dalla casa familiare e dal divieto di avvicinamento alla madre convivente, anziana vittima di presunti anni di vessazioni, minacce e richieste di denaro. L’uomo è gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ricattata e picchiata dal figlio. Madre denuncia anni di violenze

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