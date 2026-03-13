In un momento cruciale della stagione, l’allenatore ha deciso di investire su una risorsa finora poco utilizzata, portando così una novità significativa nella formazione. La scelta riguarda un giocatore che non aveva avuto molte occasioni di mostrare il proprio valore fino a questo punto, ma che ora si trova al centro delle strategie per affrontare le prossime sfide. La decisione ha sorpreso molti osservatori.

Mercato Inter, una big di Premier piomba su Pio Esposito: assalto concreto, maxi offerta in arrivo e i nerazzurri. Calciomercato Lazio: il futuro di Gila resta un rebus. In estate potrebbe verificarsi questo scenario, novità importanti Calciomercato Juventus: missione di Ottolini in Portogallo, rispunta il nome di Kiwior. Intreccio con Kelly e Senesi, ultimissime Milan, Fofana non ha dubbi: «Scudetto? Siamo il Milan e questo basta per crederci! Ho pensato di ritirarmi a 18 anni, vi racconto.» Genoa, De Rossi: «Formazione? Mi porto dietro 3-4 dubbi. Norton-Cuffy sta bene. Credo che si possa considerare arruolabile. Baldanzi.» Maignan: «Allegri un top! Devi avere una mentalità cattiva per fare il portiere. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Juventus, il dato che nessuno si aspettava: Spalletti ritrova una risorsa decisiva proprio nel momento clou dell’anno

Articoli correlati

Federica Torzullo, la notizia sui funerali che nessuno si aspettava: proprio lì!Dopo il nulla osta della Procura di Civitavecchia, si celebrano i funerali di Federica Torzullo, uccisa l’8 gennaio dal marito Claudio Carlomagno.

Cosa ci fanno Wanda Nara e Luciano Spalletti insieme: la foto che nessuno si aspettava"Che piacere rivederti, mister", ha scritto la ex moglie di Mauro Icardi in calce al selfie condiviso su Instagram.

JUVENTUS, SPALLETTI NUOVO ALLENATORE: ECCO COME GIOCHERÀ

Contenuti utili per approfondire Juventus il dato che nessuno si...

Temi più discussi: Conceiçao, che numeri! Insieme a Yildiz è devastante e si sta prendendo la Juve; Terrore David, c’è una Juve con e senza: il dato pazzesco e l’offerta mercato; Juventus, per la fascia piace Kayode: il Brentford chiede 30 milioni; L'Udinese soffre in casa: un dato gioca a favore della Juventus di Spalletti.

L'anti David-Openda per Spalletti: Juve, il dato fa impressione! E ora il gran ritornoC’è un dato curioso e allo stesso tempo controintuitivo nel motore che anima la Juventus di Luciano Spalletti. Sì, perché se è vero che il tecnico si è trovato costretto ad avere a che fare con un par ... msn.com

Juventus, la difesa è il miglior attacco. Il dato sui gol dei difensoriLa Juventus ha trovato una quadra visti i problemi nel reparto d'attacco. Con Spalletti, la Juventus segna tantissimo con i difensori. L'articolo Juventus, la difesa è il miglior attacco. Il dato sui ... msn.com

JUVENTUS OSSESSIONE DI MORATTI Parte il recupero crediti dopo la sceneggiata bastoniana. Ma dovrebbe essere la juve a chiederei danni e i titoli indossati artatamente da altri grazie ad un golpe popolare #juventus #farsa #crediti - facebook.com facebook

| Alle 14:00 la conferenza stampa di Francisco Conceicao alla vigilia di #UdineseJuve Seguila LIVE su Juventus Play juve.it/JuventusPlay x.com