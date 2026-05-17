Probabili formazioni Genoa-Milan Allegri punta su Nkunku e Gimenez

Per la partita tra Genoa e Milan, l'allenatore del Milan ha deciso di apportare alcune variazioni alla formazione in attacco, optando per l'inserimento di Nkunku, che ha disputato una buona partita contro l'Atalanta. La decisione di schierare Gimenez rimane invariata rispetto alle ultime sfide, mentre l'attenzione si concentra sulle scelte di formazione che determineranno l'assetto offensivo e difensivo dei rossoneri in questa occasione. La partita si gioca in un contesto di cambiamenti tattici e strategici da parte del tecnico milanese.

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