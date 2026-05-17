prioritari i diritti degli animali la lotta di belgiorno e mormile

In una città che si propone come moderna e inclusiva, i diritti degli animali sono diventati un tema al centro del dibattito pubblico. Due attivisti, uno con un passato nel settore legale e l’altro coinvolto in iniziative civiche, hanno promosso campagne e iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica. La discussione si concentra sulla tutela degli animali e sulla necessità di inserire queste tematiche nelle politiche locali. Le loro attività hanno attirato l’attenzione di associazioni e cittadini interessati alla causa.

"In una città che vuole definirsi moderna e inclusiva, non è più possibile considerare gli animali un tema marginale". Per questo Claudio Belgiorno e Brenda Mormile hanno scelto di mettere al centro della propria proposta amministrativa il benessere animale. "Vogliamo parlare di animali come tema di civiltà, attenzione al territorio e qualità della vita della nostra città – dichiara Claudio Belgiorno, candidato sindaco – Lo facciamo con Brenda Mormile, che su questi temi porta esperienza vera e conoscenza diretta delle problematiche". E "abbiamo individuato quattro punti concreti". Veterinaria sociale: "Perché curare il proprio animale non deve diventare un privilegio per pochi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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