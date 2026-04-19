Diritti degli animali | la presa di posizione dell' associazione Torrione Eventi

L'associazione Torrione Eventi ha recentemente espresso una posizione sulla tutela dei diritti degli animali. In una nota ufficiale, l'organizzazione ha sottolineato che il modo in cui vengono trattati gli animali riflette il grado di progresso etico di una comunità. La dichiarazione si concentra sull'importanza di rispettare gli animali come parte integrante della società e invita a considerare la questione come un indicatore del livello di civiltà di un contesto sociale.

Presa di posizione dell'associazione Torrione Eventi sulla tutela dei diritti degli animali. Nella nota si evidenzia come il trattamento riservato agli animali rappresenti un indicatore diretto del livello di sviluppo etico di una comunità. A tal proposito, il segretario Antonio Ferrara dichiara.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Allarme furti, l'associazione Torrione Eventi chiede un vertice urgente al Questore di SalernoUn'ondata di furti sta mettendo a dura prova le attività commerciali, spingendo l'associazione Torrione Eventi APS a chiedere un intervento immediato... Allarme furti, l'associazione Torrione Eventi avvisa esercenti e residenti: "Attenzione a 2 individui sospetti"Segnaliamo a tutti i commercianti e ai residenti del quartiere la presenza di due individui sospetti che, negli ultimi giorni, sono stati visti...