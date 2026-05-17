La semifinale di primavera si è disputata con il gol di due diverse squadre, una del settore giovanile biancorosso e l’altra avversaria. La partita ha visto entrambe le formazioni impegnate in un confronto intenso, con alcuni giocatori che sono riusciti a mettere a segno le reti decisive. Tra i presenti, si è notata una forte partecipazione di pubblico e un interesse crescente verso le giovani promesse del calcio locale. La sfida ha confermato l’attenzione dedicata ai talenti emergenti e alla crescita delle squadre giovanili.

Fame di calcio e nostalgia di successi. E anche affetto e ammirazione nei confronti dei ragazzi del settore giovanile biancorosso che si fanno valere. Grande entuasiamo a Pian di Massiano ieri pomeriggio. Quasi cinquecento persone hanno spinto la Primavera di Giorgi al successo nella gara dei quarti di finale contro la Reggiana. Un successo maturato nella ripresa grazie alle reti di Giardino e del solito Dottori. Bandiere sugli spalti e cori per i ragazzi biancorossi che hanno disputato una gara intensa al centro sportivo “Paolo Rossi”, di fronte ai dirigenti biancorossi e tanti addetti ai lavori. Primo tempo equilibrato, con le due squadre attente a non rischiare, vista la posta in palio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Primavera, è semifinale. Giardino e Dottori in gol

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