Nel settore giovanile, la squadra Primavera ha ottenuto una vittoria importante contro l’Ascoli, grazie anche alla doppietta di Dottori e alle prestazioni di Rondolini. La vittoria permette alla squadra di qualificarsi ai playoff, confermando la buona fase della formazione. La partita si è giocata in modo intenso e ha visto i giovani impegnati con determinazione sul campo.

Una grande Primavera regola l’Ascoli e si conquista i play off. Con la doppietta di Dottori e il missile di Rondolini il Perugia di Giorgi supera l’Ascoli 3-2, conquistando matematicamente i playoff e difendendo il secondo posto nel campionato Primavera 2 Girone B, ad una gara dal termine della stagione regolare. Partita entusiasmante, con gli ospiti che nel primo tempo vanno in vantaggio al 19? con Malafronte sulla fascia destra. Nella ripresa il Perugia trova il pari con Dottori. Passano solo due minuti e l’Ascoli è di nuovo avanti con Tassotti. Il nuovo pareggio è siglato ancora da Dottori. Passano soltanto 6 minuti e il caratteristico giro-palla dei biancorossi vede Dottori servire l’accorrente Rondolini, che dal limite dell’area lascia partire un bolide che non dà scampo al portiere Rosa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Settore giovanile. La Primavera vola con Rondolini e ’doppio’ Dottori

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