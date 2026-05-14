Il titolo di Prima categoria Sabato la semifinale | il Potenza Picena all’assalto dell’Acf Fermo

Sabato alle 16.30 si terrà a Montegranaro la finale playoff tra Azzurra Colli e Fano, con in palio la promozione in Eccellenza. Contestualmente, si svolgerà la semifinale di Prima categoria tra Potenza Picena e Acf Fermo, che rappresenta un passaggio importante per entrambe le squadre in vista delle fasi decisive della stagione. Le due gare si disputano nello stesso giorno e località, offrendo un'occasione per seguire partite di rilievo nel calcio dilettantistico.

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Si giocherà alle 16.30 a Montegranaro la finale playoff Azzurra Colli-Fano che mette in palio la promozione in Eccellenza. Se le due squadre saranno ancora in parità dopo i supplementari si procederà ai rigori. Sabato alle 16.30 si giocheranno le semifinali per il titolo di Prima categoria tra le squadre vincitrici dei rispettivi gironi. Quello C è stato vinto dal Potenza Picena allenato da Marco Comotto. Ecco le semifinali: Osimo 2011– Falco Acqualagna (ore 16) al Bernacchia di Osimo Stazione; Potenza Picena- Afc Fermo al Favale Scarfiotti di Potenza Picena. Se dopo i 90 minuti ci sarà ancora parità si procederà ai rigori per designare chi andrà alla finale che è in calendario il 23 maggio alle 16.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il titolo di Prima categoria. Sabato la semifinale: il Potenza Picena all’assalto dell’Acf Fermo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Prima categoria, le previsioni di ortolani. "Potenza Picena avvantaggiato nel derby contro Porto Potenza»Il turno in Prima categoria è presentato da Angelo Ortolani (foto), allenatore dell’Appignanese. Prima categoria. Folgore e Potenza Picena al tappeto. Blitz dell’Elite a MontecassianoIl Potenza Picena cade a Porto Recanati mentre la Folgore Castelraimondo torna a mani vuote da Montegiorgio: perdono le due leader del girone C di... Temi più discussi: Incontro in comune con i soggetti che hanno permesso di installare a Potenza Picena cinque defibrillatori; POTENZA PICENA. Comotto: In una gara abbiamo capito la nostra forza; Potenza Picena, otto giovani denunciati dopo la rissa in piazza Douhet: la ricostruzione dell'indagine; PRIMA CATEGORIA. Stagione finita, ecco i verdetti in vista degli spareggi. Il titolo di Prima categoria. Sabato la semifinale: il Potenza Picena all’assalto dell’Acf FermoSi giocherà alle 16.30 a Montegranaro la finale playoff Azzurra Colli-Fano che mette in palio la promozione in Eccellenza. Se le due squadre saranno ancora in parità dopo i supplementari si procederà ... sport.quotidiano.net Prima categoria, i risultati dell’ultima giornata. Il Potenza Picena fa festa davanti ai suoi tifosi. Brutto infortunio per un giovane del Porto PotenzaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net