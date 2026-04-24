Domenica si gioca una partita di Prima categoria tra la prima e la seconda in classifica. La squadra di Potenza Picena ospita la Folgore Castelraimondo, che la segue a un punto di distanza. La sfida si svolge a tre turni dalla conclusione del campionato e decide il primato in classifica. Entrambe le squadre cercano la vittoria per consolidare la posizione in vista del finale di stagione.

Domenica la leader Potenza Picena riceve la visita della Folgore Castelraimondo, seconda a un punto: il campionato di Prima categoria propone una partita chiave quando mancano tre turni alla fine della stagione. Una vittoria e il Potenza Picena metterebbe una grossa ipoteca sul successo finale e magari è proprio questo aspetto a mettere pressione. "La difficoltà del match – osserva Marco Comotto, tecnico del Potenza Picena – è data proprio dal peso del match. Ai ragazzi sto ripetendo di affrontare la gara nella stessa maniera delle altre. Posso contare su una formazione esperta con elementi che hanno già giocato simili partite". Dall’altra parte c’è una Folgore che ha possibilità di scavalcare l’avversaria.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima categoria. Tra Potenza Picena e Folgore Castelraimondo è la sfida che mette in palio il primo posto

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