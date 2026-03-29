Fernando Alonso ha concluso il Gran Premio del Giappone in diciottesima posizione, il terzo appuntamento del campionato di Formula Uno 2026. Nonostante le vibrazioni che hanno continuato a influenzare la vettura, il pilota spagnolo si è detto soddisfatto di aver portato a termine la gara, sottolineando che almeno questa volta è riuscito a completarla. La corsa si è disputata su un circuito caratterizzato da condizioni impegnative.

Altro giro, altra delusione per Fernando Alonso. Il pilota spagnolo, infatti, non è andato oltre la diciottesima posizione al termine del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Suzuka si è completato un ennesimo fine settimana da incubo per la scuderia inglese. Lance Stroll ha chiuso ultimo, mentre l’asturiano ha fatto poco meglio, finendo anche doppiato. La vittoria nella gara di Suzuka è andata ad Andrea Kimi Antonelli quindi secondo Oscar Piastri a 13.7 secondi, mentre è terzo un solidissimo Charles Leclerc a 15.2. Quarto un deluso George Russell a 15.7, quinto Lando Norris a 23.4, mentre è sesto Lewis Hamilton a 25. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Fernando Alonso guarda al bicchiere mezzo pieno: “Le vibrazioni sono ancora presenti ma almeno ho finito la gara”

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