Juventus Next Gen Brambilla guarda il bicchiere mezzo pieno | Il campionato fatto ci rende felici Oggi è mancata una cosa

Nel campionato della squadra di calcio di seconda serie, l’allenatore ha espresso soddisfazione per il percorso fatto finora, anche se ha riconosciuto alcune assenze che si sono fatte sentire nella partita più recente. La squadra ha ottenuto un pareggio contro un avversario di livello, e l’allenatore ha commentato la prestazione dei suoi giocatori, sottolineando il risultato complessivo della stagione.

di Francesco Spagnolo Juventus Next Gen, Brambilla commenta il pareggio contro la Pianese soffermando sulla prestazione dei suoi ragazzi e sul campionato. Le parole. Dopo il pareggio contro la Pianese, l’allenatore della Juventus Next Gen Brambilla ha commentato la prestazione ai canali ufficiali bianconeri. PRESTAZIONE – «Siamo contenti del nostro percorso perché siamo cresciuti dall’inizio dell’anno, la squadra è migliorata dal punto di vista individuale e dal punto di vista collettivo. Il campionato che abbiamo fatto sicuramente ci rende felici. Per quanto riguarda la partita di oggi, mi aspettavo una gara di questo tipo, un po’ bloccata all’inizio, perché la Pianese è una squadra che difende sempre sotto la linea della palla con undici giocatori.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, Brambilla guarda il bicchiere mezzo pieno: «Il campionato fatto ci rende felici. Oggi è mancata una cosa» Notizie correlate Roma-Juventus 3-3: chi vede il bicchiere mezzo pieno?Roma-Juventus è stata una partita tra due squadre che se la giocano a viso aperto e a ritmi alti. Il coach prova a vedere il bicchiere mezzo pieno: "Spero sia di buon auspico per i prossimi match». Caja: "La nostra trasferta migliore. È mancata un po’ di attenzione»SCAFATI (Salerno) Rimane l’amaro in bocca per la sconfitta, ma c’è la consapevolezza di aver fatto un passo avanti lontano dal fortino del PalaDozza. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Pianese-Juventus Next Gen; Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Juventus Next Gen-Guidonia Montecelio; Juventus Next Gen-Guidonia: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C; Juventus Next Gen-Ternana, le probabili formazioni: turnover per le Fere?. NEXT GEN| Brambilla in conferenza: In campo la formazione miglioreLa Juventus Next Gen, scende in campo questa sera per disputare la 37ª giornata del Girone B di Serie C. Ad attendere i bianconeri ci sarà la Pianese. juvenews.eu Pianese-Juventus Next Gen, ecco le formazioni ufficialiDi seguito le formazioni ufficiali di Pianese-Juventus Next Gen, match di Serie C. I bianconeri hanno già ipotecato l'accesso ai playoff ma vogliono migliorare la loro ... tuttojuve.com #JuventusNextGen Le parole di #Brambilla dopo la #Pianese - facebook.com facebook Pagelle #Pianese #Juventus #NextGen I voti ai protagonisti del match x.com