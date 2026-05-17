Prezzo dei carburanti benzina a 1.943 diesel a 1.988 La provincia più cara è Bolzano

Da quifinanza.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi i prezzi dei carburanti in Italia si attestano a circa 1,943 euro per la benzina e 1,988 euro per il diesel. La provincia più costosa è Bolzano, dove i prezzi sono leggermente superiori alla media nazionale. Come ogni giorno, alle 8.30 del mattino, QuiFinanza fornisce aggiornamenti dettagliati sui costi dei carburanti nelle varie regioni del paese. Questi dati vengono pubblicati regolarmente per informare gli automobilisti sui prezzi praticati nelle diverse zone italiane.

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Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.943 per la benzina, 1.988 per il diesel, 0.827 per il gpl, 1.580 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 17 maggio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.984 Benzina SELF 1.937 GPL SERVITO 0.811 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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