Oggi i prezzi dei carburanti in Italia si attestano a circa 1,943 euro per la benzina e 1,988 euro per il diesel. La provincia più costosa è Bolzano, dove i prezzi sono leggermente superiori alla media nazionale. Come ogni giorno, alle 8.30 del mattino, QuiFinanza fornisce aggiornamenti dettagliati sui costi dei carburanti nelle varie regioni del paese. Questi dati vengono pubblicati regolarmente per informare gli automobilisti sui prezzi praticati nelle diverse zone italiane.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.943 per la benzina, 1.988 per il diesel, 0.827 per il gpl, 1.580 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 17 maggio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.984 Benzina SELF 1.937 GPL SERVITO 0.811 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo dei carburanti, benzina a 1.943, diesel a 1.988. La provincia più cara è Bolzano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IRAN | UNA GUERRA CHE PAGANO AGRICOLTORI E CITTADINI

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Prezzo dei carburanti, benzina a 1.788, diesel a 2.162. La provincia più cara è Bolzano

Leggi anche: Prezzo dei carburanti, benzina a 1.781, diesel a 2.146. La provincia più cara è Bolzano

I totem dei carburanti in autostrada favoriscono i benzinai meno cari. Perché non fare qualcosa di simile per promuovere i biglietti della metro? Ora su milanocittastato.it ? #milanofutura: ogni giorno un progetto di #milanocittastato per una #Milano migliore x.com

Awwa carburanti - Finalmente un'applicazione per monitorare il prezzo dei carburanti reddit

Prezzo dei carburanti, benzina a 1.939, diesel a 1.993. La provincia più cara è BolzanoOgni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.939 per la benzina, 1.993 per il diesel, 0.827 per il ... quifinanza.it

Prezzi più bassi di benzina, diesel e GPL: app e siti per risparmiareScopri le migliori app e siti per trovare i prezzi più bassi di benzina, diesel e GPL e risparmiare ogni giorno sul carburante. newsauto.it