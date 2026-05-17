Previsioni meteo per Avellino – 18 maggio 2026

Da avellinotoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 18 maggio 2026, ad Avellino si attende una giornata con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Le previsioni indicano che non sono previste precipitazioni durante l’intera giornata. La temperatura massima prevista è di circa 24 gradi, mentre quella minima si aggira intorno ai 14 gradi. Il vento soffierà a una velocità moderata, proveniente da nord-ovest. La giornata si presenterà quindi stabile dal punto di vista meteorologico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ad Avellino, il 18 maggio 2026, si prevede una giornata caratterizzata da cieli prevalentemente poco nuvolosi e assenza di precipitazioni. Secondo quanto riportato da 3BMeteo, le temperature oscilleranno tra una massima di 20°C e una minima di 10°C, mentre lo zero termico sarà fissato a 2.579. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Why Vesuvius is the Most Dangerous Volcano in the World

Video Why Vesuvius is the Most Dangerous Volcano in the World

Sullo stesso argomento

Previsioni meteo per Avellino – 18 aprile 2026Ad Avellino, il 18 aprile 2026, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge.

Previsioni meteo per Avellino – 1 maggio 2026Ad Avellino il 1 maggio 2026 sarà una giornata di bel tempo con sole splendente per l’intero arco della giornata.

previsioni meteo per avellinoMeteo Napoli e Campania, le previsioni di domenica 17 maggioQuella di domenica 17 maggio sarà una giornata caratterizzata da tempo nuvoloso nella prima parte ... msn.com

Meteo CAMPANIA - Previsioni fino a 15 giorniGiovedì, tempo a tratti instabile. La giornata sarà contraddistinta da una mattinata con precipitazioni irregolari possibili ovunque. Nel pomeriggio il tempo migliorerà con ampi spazi soleggiati. Temp ... ilmeteo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web