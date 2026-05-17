Previsioni meteo per Avellino – 18 maggio 2026

Il 18 maggio 2026, ad Avellino si attende una giornata con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Le previsioni indicano che non sono previste precipitazioni durante l’intera giornata. La temperatura massima prevista è di circa 24 gradi, mentre quella minima si aggira intorno ai 14 gradi. Il vento soffierà a una velocità moderata, proveniente da nord-ovest. La giornata si presenterà quindi stabile dal punto di vista meteorologico.

Ad Avellino, il 18 maggio 2026, si prevede una giornata caratterizzata da cieli prevalentemente poco nuvolosi e assenza di precipitazioni. Secondo quanto riportato da 3BMeteo, le temperature oscilleranno tra una massima di 20°C e una minima di 10°C, mentre lo zero termico sarà fissato a 2.579. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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