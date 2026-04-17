Previsioni meteo per Avellino – 18 aprile 2026

Il 18 aprile 2026, ad Avellino si prevede una giornata caratterizzata da cielo sereno e sole presente dall'inizio alla fine. Secondo le previsioni meteorologiche, non sono attese precipitazioni di alcun tipo nel corso della giornata. La temperatura massima e minima non sono specificate, ma il sole dovrebbe dominare le condizioni atmosferiche, offrendo condizioni ideali per attività all’aperto.

Ad Avellino, il 18 aprile 2026, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3018m. I venti saranno al.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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