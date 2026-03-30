Due turisti tedeschi sono stati recuperati ieri in Valle Cannobina dall'elicottero dei vigili del fuoco. I visitatori erano rimasti bloccati in un punto difficile dell'Alpe Nigra, una zona impervia e accessibile solo con mezzi speciali. L'intervento si è concluso con successo e i due sono stati condotti in sicurezza.

I due escursionisti, padre e figlio, hanno perso il sentiero e si sono poi trovati in una posizione pericolosa senza più avere la possibilità di muoversi Intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco nella giornata di ieri, domenica 29 marzo, all'Alpe Nigra per il recupero di due turisti tedeschi rimasti bloccati in un punto impervio. I due escursionisti, padre e figlio, stavano effettuando un'escursione in Valle Cannobina, quando hanno perso il sentiero e si sono ritrovati in una posizione pericolosa senza più avere la possibilità di muoversi. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco anche il personale del Soccorso alpino e del Sagf. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Turisti tedeschi bloccati in Valle Cannobina: recuperati dall'elicottero dei vigili del fuoco

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Si perdono durante un'escursione in località De Contra (Caramanico): recuperate dall'elicottero dei vigili del fuocoStavano facendo un'escursione in località De Contra, nel comune di Caramanico, quando hanno perso l'orientamento.

Mogol a Roma in elicottero dei Vigili del Fuoco, ira del Pd“Siamo contentissimi di aver avuto qui” Mogol “e lo ringraziamo per quello che ci ha dato.