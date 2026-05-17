Prestiti in crescita ma resta l’incognita della guerra Usa-Iran

Ad aprile, in Italia, i prestiti concessi a imprese e famiglie sono aumentati del 2,7% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, mantenendo stabile la variazione rispetto a marzo 2025. Questa crescita si inserisce in un trend iniziato a marzo, che ha visto un aumento costante. Tuttavia, rimangono incerte le ripercussioni di un conflitto tra due paesi, che coinvolge anche le relazioni internazionali e i mercati finanziari. La situazione politica internazionale potrebbe influenzare ulteriormente il settore dei prestiti nel prossimo futuro.

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