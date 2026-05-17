Prestiti in crescita ma resta l’incognita della guerra Usa-Iran
Ad aprile, in Italia, i prestiti concessi a imprese e famiglie sono aumentati del 2,7% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, mantenendo stabile la variazione rispetto a marzo 2025. Questa crescita si inserisce in un trend iniziato a marzo, che ha visto un aumento costante. Tuttavia, rimangono incerte le ripercussioni di un conflitto tra due paesi, che coinvolge anche le relazioni internazionali e i mercati finanziari. La situazione politica internazionale potrebbe influenzare ulteriormente il settore dei prestiti nel prossimo futuro.
Ad aprile scorso, in Italia, i prestiti a imprese e famiglie hanno registrato un nuovo aumento del 2,7% su base annua, confermando la variazione del mese precedente e proseguendo la crescita iniziata a marzo 2025. Per le famiglie si tratta del sedicesimo mese consecutivo di incremento e per le imprese del decimo mese consecutivo, ma per il futuro bisognerà vedere l’impatto sulla domanda derivante della guerra fra Iran e Usa. È quanto rileva il rapporto di maggio dell’Abi (in foto Antonio Patuelli). Secondo il vice dg dell’associazione Gianfranco Torriero l’attenzione "nei prossimi mesi, riguarda l’effetto sulla domanda, specie di investimenti delle imprese e la dinamica del Pil" che determinerà l’andamento dei prestiti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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