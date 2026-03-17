aeroporto nel 2025 utili in crescita ma sale il timore per la guerra in iran

L’aeroporto di Bologna ha chiuso l’anno con un aumento degli utili nel 2025, secondo quanto comunicato dal consiglio di amministrazione. Tuttavia, cresce anche la preoccupazione tra gli operatori per le tensioni in Iran, che potrebbero influenzare il traffico aereo. La gestione dell’aeroporto ha annunciato i risultati finanziari, senza commentare eventuali implicazioni future legate alle tensioni internazionali.

L’Aeroporto di Bologna chiude un altro esercizio in crescita. Il cda del Marconi ha approvato il progetto di bilancio relativo al 2025, che sarà sottoposto all’assemblea dei soci convocata per il 23 aprile, alla quale sarà proposta la distribuzione di un dividendo complessivo di 12,6 milioni di euro: 0,35 euro per azione, con un pay-out del 54% sull’utile di esercizio della capogruppo. Intanto, cresce la preoccupazione per la situazione geopolitica che potrebbe avere delle ripercussioni anche sui trasporti aerei. "L’attacco all’Iran potrebbe incidere sulla domanda e sull’operatività del settore. In termini di connettività diretta, l’esposizione del gruppo agli effetti della guerra in Medio Oriente è limitata, circa il 2% del traffico, e si concentra prevalentemente su collegamenti da e per Dubai, con riflessi anche sull’attività cargo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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