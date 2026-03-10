Iran Darnis | Trump annuncia la fine della guerra ma problema sicurezza resta

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la guerra sta per finire, ma ha anche sottolineato che i problemi di sicurezza rimangono. La sua comunicazione riguarda un annuncio politico, mentre non ci sono state conferme di un effettivo cessate il fuoco o di un accordo definitivo. La situazione sul campo rimane complicata e le questioni di sicurezza continuano a essere presenti.

“Le indicazioni di Trump sulla fine della guerra sono un annuncio politico. Trump ci ha abituato a uno stile molto repentino di decisione, tra l’altro poco motivato per gli osservatori strategici, e quindi può decidere anche per motivi di consenso interno che gli Stati Uniti devono smettere l’aggressione contro l’Iran”. Lo afferma il professore della Luiss, Jean Pierre Darnis. “Il problema però – aggiunge Darnis – è che ha aperto, direi una serie di conseguenze importanti: non ha raggiunto l’obiettivo di togliere o cambiare il regime iraniano. Abbiamo una nuova guida, il figlio di Khamenei che è diventato la guida suprema e abbiamo un Iran in grado di proseguire attività a lungo andare di disturbo, e questo crea un problema di sicurezza regionale non risolto che potrebbe quindi procrastinarsi”. 🔗 Leggi su Tv2000.it

