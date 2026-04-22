Fine dei furti seriali | 41enne ai domiciliari dopo anni di colpi

Un uomo di 41 anni, con precedenti penali, è stato posto agli arresti domiciliari dopo aver commesso diversi furti aggravati nell’area tra Anagni e Ferentino. Le forze dell’ordine avevano avviato un’indagine che ha portato all’identificazione del sospettato, ritenuto responsabile di vari episodi criminali nella zona. L’uomo è stato fermato in seguito a un’operazione condotta nelle ultime ore.

Un uomo di 41 anni, già noto alle autorità locali, è stato sottoposto a misure restrittive nelle ultime ore per una serie di furti aggravati commessi tra Anagni e Ferentino. L’esecuzione dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma è avvenuta grazie all’intervento congiunto della Stazione Carabinieri di Ferentino e della Compagnia di Anagni. L’inchiesta sui reati predatori nel frusinate. Il provvedimento giudiziario pone fine a un ciclo di attività criminali che ha colpito il territorio tra il 2021 e il 2023. Durante questo triennio, il soggetto ha messo in atto diversi colpi seriali, mirando ai beni materiali dei comuni coinvolti. Le indagini condotte dai militari hanno permesso di ricostruire con precisione le modalità dei furti, fornendo al giudice elementi probatori definitivi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fine dei furti seriali: 41enne ai domiciliari dopo anni di colpi Notizie correlate Furti aggravati tra Anagni e Ferentino: 41enne ai domiciliari. I Carabinieri eseguono l'ordinanzaSi chiude il cerchio attorno a una serie di reati predatori che, negli ultimi anni, aveva destato un forte allarme sociale nel frusinate. Furti in tutta la Brianza: 41enne accusato di 21 colpiSono 21 i furti che nel giro di pochi mesi sarebbe riuscito a mettere insieme in numerose aziende ed esercizi commerciali della Brianza. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Albenga, due donne arrestate dai carabinieri per tentata rapina e furti seriali in esercizi commerciali; Aspirapolveri e cosmetici. Arrestati due ladri seriali; A Calizzano avviati i lavori di completamento della fibra ottica; Loano celebra la festa di Liberazione. Il Mattino. . Al termine del suo percorso di cura, Rachele, una paziente oncologica, ha scelto di donare alla Oncologia del Presidio Ospedaliero Loreto Mare, dove ha curato la sua patologia, la “Campanella del Sollievo”, comprensiva di targa esplicativa, a fine - facebook.com facebook Crisi idrica senza fine x.com