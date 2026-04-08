Le evocative strutture reticolari di Francesco Damiani presentate in Atelier Voglino a Verona

Dal 10 aprile, l’Atelier Voglino di Verona ospita una mostra dedicata alle strutture reticolari di Francesco Damiani. L’esposizione si trova in Corso Milano 23 e presenta le sue opere realizzate con tecniche che richiamano la pelle e le texture tridimensionali. La mostra rimarrà aperta fino a una data non ancora comunicata. L’evento mette in luce il lavoro dell’artista attraverso le sue installazioni e sculture.