Otto startup per riscrivere il vino italiano

Diverse nazioni hanno inviato complessivamente ottanta candidature per progetti legati al vino italiano. Tra queste, sono stati scelti otto startup che si occupano di sviluppare tecnologie innovative nel settore vinicolo. Quattro aziende partner collaborano per mettere alla prova queste soluzioni sul campo. La selezione riflette un interesse crescente verso l’introduzione di metodi e strumenti nuovi nell’ambito della produzione e della valorizzazione del vino italiano. Il focus è sulla sperimentazione di approcci spesso sviluppati al di fuori dei tradizionali contesti enologici.

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