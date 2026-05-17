Prende fuoco la legnaia | danni ingenti ma nessun ferito
Ieri pomeriggio alle 17:30 si è verificato un incendio in una legnaia situata in via Cristoforo Colombo, nella frazione di Taggì di Sotto, a Villafranca Padovana. L’incendio ha causato danni ingenti alla struttura, ma non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.
Incendio ieri pomeriggio 16 maggio alle 17,30 in via Cristoforo Colombo nella frazione di Taggì di Sotto a Villafranca Padovana. Secondo i primi riscontri raccolti dai vigili del fuoco, ha preso fuoco una legnaia. L'allarme ai numeri d'emergenza è stato immediato. A scopo precauzionale è stata. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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