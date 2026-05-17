Prende fuoco la legnaia | danni ingenti ma nessun ferito

Ieri pomeriggio alle 17:30 si è verificato un incendio in una legnaia situata in via Cristoforo Colombo, nella frazione di Taggì di Sotto, a Villafranca Padovana. L’incendio ha causato danni ingenti alla struttura, ma non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui