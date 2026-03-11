Milano tram prende fuoco con passeggeri a bordo | nessun ferito

Questa mattina a Milano, un tram della linea 27 in via Marco Bruto ha preso fuoco mentre era in movimento, con alcuni passeggeri a bordo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme senza registrare feriti. La circolazione sulla linea è stata temporaneamente interrotta per le operazioni di messa in sicurezza.

(Adnkronos) – Un tram della linea 27 di Milano ha preso fuoco questa mattina in via Marco Bruto, con qualche passeggero a bordo. L'incidente è avvenuto attorno alle 9 in zona Mecenate-Forlanini. Secondo le prime ricostruzioni, un cavo dell'alta tensione si è tranciato, cadendo sul tetto del tram. L'impatto ha causato una piccola fessura nella struttura metallica e ha innescato un principio d'incendio. Il conducente ha fermato immediatamente il mezzo e tutti i passeggeri sono scesi in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area e il veicolo. Successivamente un mezzo dell'Atm ha provveduto al trasferimento del tram incidentato.

