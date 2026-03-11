Milano tram prende fuoco | nessun ferito quarto incidente in due settimane

A Milano, un tram ha preso fuoco senza che ci siano stati feriti. Secondo le prime ricostruzioni, il principio di incendio sarebbe stato causato da un cavo che si è sganciato dai supporti e si è schiantato sul tetto del mezzo, provocando una piccola fessura nella struttura metallica. Si tratta del quarto incidente di questo tipo in due settimane.

Tragedia sfiorata nelle strade di Milano. Un principio di incendio si è generato oggi intorno alle 9 su un tram della linea 27 in via Marco Bruto, nella periferia del capoluogo lombardo. A causarlo è stata la caduta di un cavo della rete aerea che ha provocato un contatto e quindi una fiammata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio, con i passeggeri a bordo tutti illesi. Come riporta Milano Today, l'incidente ha interessato un tram in servizio sulla linea 27 in via Marco Bruto. Le fiamme si sono sviluppate nella parte superiore del mezzo, sotto il pantografo, ovvero lo strumento che preleva l'energia elettrica dalla linea aerea e la trasmette alla vettura.