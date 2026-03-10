Dall’8 all’11 aprile 2026, Pavia ospiterà la prima edizione della Pavia Innovation Week, un evento che presenta oltre 40 appuntamenti gratuiti. Durante la settimana, saranno presenti ospiti internazionali tra cui Premi Nobel, scienziati, astronauti e figure della cultura. La manifestazione si svolgerà in vari luoghi della città, offrendo un’opportunità di confronto tra settori diversi.

Dall’8 all’11 aprile 2026, Pavia diventa capitale del dialogo tra scienza, tecnologia, cultura e società con la prima edizione della Pavia Innovation Week. L’iniziativa è ideata e promossa da: Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, Assolombarda, Comune di Pavia, Università degli Studi di Pavia e Principia SpA - società pubblica, partecipata dal governo italiano, specializzata nello sviluppo di distretti urbani dell'innovazione - in collaborazione con Corriere della Sera. Una manifestazione internazionale, annuale e gratuita, dedicata all’innovazione scientifica, tecnologica e culturale, diretta da Massimo Sideri, Inviato ed Editorialista del Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Svelato il palinsesto della 1^ edizione della Pavia Innovation Week: oltre 40 eventi gratuiti con ospiti internazionali, come Premi Nobel, scienziati, astronauti e protagonisti della cultura

Dall’astronauta all’ex sindaco di New York: ecco gli ospiti della Innovation WeekAl via l’8 aprile la prima edizione del festival internazionale dedicato all’innovazione scientifica, tecnologica e culturale ... laprovinciapavese.gelocal.it

Pavia Innovation Week 2026: dall’8 all’11 aprile la città diventa capitale dell’innovazioneDall’8 all’11 aprile 2026 Pavia si trasforma in un laboratorio diffuso di idee, incontri e contaminazioni tra scienza, tecnologia e cultura ... guidaviaggi.it

L’uomo tornerà sulla Luna Esiste altra vita nel sistema solare L’intelligenza artificiale cambierà le regole della democrazia Domande alle quali risponderanno gli appuntamenti della prima edizione della Pavia Innovation Week al via l'8 aprile con nomi di ri - facebook.com facebook