Un cittadino campano ha ricevuto il Premio Nassiriya per la Pace in riconoscimento del suo gesto di coraggio avvenuto a Modena, dove ha fermato un attentatore. L’episodio si è verificato in un momento di tensione pubblica, e il suo intervento ha evitato che la situazione potesse peggiorare. L’evento ha attirato l’attenzione delle autorità e della stampa locale, che hanno deciso di premiare il suo comportamento con un riconoscimento ufficiale. La cerimonia si è svolta di recente, alla presenza di rappresentanti istituzionali.

Tempo di lettura: 2 minuti Un gesto di coraggio diventato simbolo di altruismo e senso civico. Sarà conferito a Luca Signorelli il Premio internazionale Nassiriya per la Pace 2026, il prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno a personalità distintesi per l’impegno civile, la solidarietà e la difesa dei valori umani. La decisione è stata assunta all’unanimità dal direttivo dell’associazione Elaia nel corso di una seduta straordinaria tenutasi a Camerota, nel Salernitano. A renderlo noto è stato il presidente Vincenzo Rubano. Signorelli è l’uomo che intervenne durante i drammatici fatti di Modena, quando un attentatore seminò il panico lanciandosi con l’auto contro i passanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Premio Nassiriya per la Pace a Luca Signorelli: riconoscimento al cittadino campano che ha fermato l’attentatore di Modena

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