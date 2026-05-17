Precari del cimitero Cascini Chieti in Comune | Istituire un' azienda speciale che assorba gli interinali e generi utili

Il candidato sindaco di Chieti in Comune, Giancarlo Cascini, ha commentato la lettera aperta inviata dai lavoratori interinali e precari del cimitero della città ai sei aspiranti alla fascia di primo cittadino. Cascini ha proposto di istituire un’azienda speciale che possa assorbire gli interinali e generare utili, senza fornire ulteriori dettagli sulle modalità di attuazione o sui tempi previsti. La risposta si inserisce nel dibattito sulle condizioni lavorative di questa categoria di dipendenti.

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