Chieti Bene Comune propone Giancarlo Cascini candidato sindaco

Chieti Bene Comune ha annunciato la candidatura di Giancarlo Cascini come sindaco alle prossime elezioni amministrative. La proposta riguarda un polo civico che si presenta come alternativa agli schieramenti tradizionali. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal movimento, che invita i cittadini a partecipare alla scelta del nuovo primo cittadino.

Un polo civico alternativo agli schieramenti tradizionali e un nuovo candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative. È quanto emerso dall’incontro che si è svolto ieri alle 18 nella sede dell’associazione Chieti Bene Comune. All’incontro hanno partecipato aderenti, simpatizzanti e cittadini. Nel corso della riunione è stata ufficializzata la proposta di candidatura a sindaco di Giancarlo Cascini. Medico di base per molti anni, Cascini è stato anche assessore alla sanità nella giunta guidata dal sindaco Diego Ferrara. Alle elezioni comunali del 2020 era stato il candidato più votato nella lista del Movimento 5 stelle. Dopo circa un anno dall’ingresso in giunta aveva però rassegnato le dimissioni dall’incarico. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

